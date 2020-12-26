Трулли: у Хэмилтона и Шумахера никогда не было равных напарников

Экс-пилот Формулы-1 Ярно Трулли поделился мыслями о подавляющем превосходстве семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона над остальными гонщиками. По словам итальянца, у Хэмилтона никогда не было равных по силе напарников.

Трулли убеждён, что доказательством этому стало разовое выступление Джорджа Расселла в составе «Мерседеса», который сразу имел превосходство над постоянным напарником Льюсиа Валттери Боттасом.

Трулли убеждён, что сильных напарников не было и у другого семикратного чемпиона мира, легендарного Михаэля Шумахера.

«У Льюиса Хэмилтона никогда не было такого же сильного напарника по команде, как он, или хотя бы почти такого же сильного. Думаю, настоящие болельщики это понимают. То же самое касается и Михаэля Шумахера. К тому же без сильного болида Шумахер тоже не смог бы завоевать столько титулов. Он и Льюис почти всегда побеждали в классной машине», — приводит слова Трулли GPblog.