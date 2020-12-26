Сайнс-старший: надеюсь, Карлос и Алонсо будут на подиуме

Четырёхкратный победитель ралли «Дакар» легендарный испанский гонщик Карлос Сайнс — старший поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1. В частности, он выразил надежду, что его сын, Карлос Сайнс — младший, и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в 2021 году будут бороться за подиум.

«Карлос мотивирован и понимает, какая возможность ему предоставляется, ведь „Феррари“, несомненно, прибавит. Надеюсь, он и Алонсо готовы. Рассчитываю, что оба будут на подиуме.

Что касается дальнейших перспектив Фернандо, то, уверен, после завершения карьеры в Формуле-1 он вернётся на «Дакар» и попробует победить", — приводит слова Сайнса-старшего GPblog.

Напомним, Алонсо в следующем сезоне будет защищать цвета «Рено», Сайнс-младший будет выступать в составе «Феррари».