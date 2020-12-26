Хэмилтон рассказал, что движение Black Lives Matter придало ему дополнительную мотивацию

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что в сезоне-2020 у него была особенная мотивация. По словам британца, дополнительных сил ему придавало движение Black Lives Matter.

«В этом году у меня была дополнительная мотивация. Это была не та мотивация, что помогала мне в прошлом. Побеждая, я мог это использовать как платформу для движения Black Lives Matter и выступать настолько ярко, насколько это возможно. Я не мог молчать, сказав себе это, не испытывал больше страха», — приводит слова Хэмилтона издание Mirror.

Напомним, сезон-2020 в Формуле-1 прошёл под знаком движения Black Lives Matter. Этапы начинались с церемонии преклонения колена в знак протеста и поддержки расового равноправия.