«Юки может шокировать». Бывший босс Цуноды и Норриса сравнил их
Руководитель команды Формулы-2 «Карлин» Тревор Карлин поделился ожиданиями от выступлений в Формуле-1 новобранца «Альфа Таури» Юки Цуноды, который в 2020 году защищал цвета его команды. Функционер сравнил японца с другим выходцем из команды «Карлин», который ныне выступает в Ф-1, — Ландо Норрисом.
«У меня нет ни тени сомнения, что Юки готов к Формуле-1. По сравнению с Ландо, ему не хватает опыта, но у него есть темп и понимание болида. Он готов, надеюсь на это. Ожидаю, что на первых этапах будут случаться инциденты с его участием, но, как только это закончится, полагаю, вы увидите, как он шокирует людей», — приводит слова Карлина GPblog.
Напомним, в «Альфа Таури» Юки Цунода заменил Даниила Квята.
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