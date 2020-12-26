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Хэмилтон не считает, что Боттасу следует оправдываться за свои результаты

Хэмилтон не считает, что Боттасу следует оправдываться за свои результаты
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз встал на защиту напарника по команде, Валттери Боттаса, который провёл неоднозначный сезон и подвергся жёсткой критике в экспертной среде.

«Не думаю, что ему нужно как-то защищать свои выступления. То же самое могу сказать и о себе. Валттери продолжает работать, в квалификациях мы очень близки, особенно в 2020 году. Как я уже говорил, выступать в одной команде с сильным напарником не так просто. Это постоянная битва, причём как психологическая, так и эмоциональная.

Хорошо, что после борьбы на трассе мы сохраняем отношения за её пределами, это наилучшим образом демонстрирует, каким человеком является Валттери Боттас. Знаю, в следующем году он прибавит, так что мне нужно будет поискать способ ехать быстрее", — приводит слова британца Autosport.

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