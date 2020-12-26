Трулли: с болидом «Мерседеса» другие пилоты тоже завоевали бы много титулов

Экс-пилот Формулы-1 Ярно Трулли считает, что множество гонщиков смогли бы вести борьбу за титул в болиде уровня «Мерседеса». Итальянец пришёл к такому выводу после того, как увидел выступление Джорджа Расселла в машине немецкой команды.

«Расселл продемонстрировал подавляющее превосходство этого болида. Без должного опыта он с первого раза был близок к победе. Не хочу, чтобы мои слова поняли неправильно, Хэмилтон на данный момент является лучшим пилотом, но будет справедливо отметить, что другие пилоты также могли бы выиграть много титулов с таким болидом.

Мне бы хотелось, чтобы в 2021 году большее зависело от пилотов, но после того, что показал Расселл в болиде «Мерседеса», сомневаюсь, что это возможно", — приводит слова итальянца GPblog.