«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Артёмом Маркеловым — в 20:00
Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).
Сегодня в прямом эфире «Новогоднего созвона» мы подводим итоги уходящего года с российским пилотом Формулы-2 Артёмом Маркеловым. Подключиться к лайву с Артёмом можно в 20:00 мск.
Общаться со звёздным гостем будет редактор раздела «Авто» Евгений Кустов. Ждём вас в нашем «инстаграме»!
Артём Маркелов — российский гонщик, выстпающий в серии «Формула-2». В сезоне-2020 Маркелов выступал в составе команды «ХВА», набрал пять очков за сезон и занял 18-е место в чемпионате. Маркелов является вице-чемпионом Формулы-2 в сезоне-2017, когда Артём выступал в составе команды Russian Time.
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