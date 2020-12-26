Роберт Шварцман попробовал себя в дрифте. Видео

Пилот гоночной академии «Феррари» и программы SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, попробовал себя в дрифте. Наставником Шварцмана выступил главный дрифтер России Аркадий Цареградцев.
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По итогам дебютного сезона в Формуле-2 Роберт занял в общем зачёте четвёртое место, набрав 177 очков, отставание от чемпиона Мика Шумахера составило 38 очков. В следующем сезоне Шварцман также выступит в Формуле-2, его новым напарником, после повышения Мика Шумахера в Формулу-1, станет чемпион Формулы-3 Оскар Пиастри.
15 декабря Шварцман принял участие в молодёжных тестах в составе «Феррари». Примечательно, что на видео Шварцман одет в форму итальянской команды.
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