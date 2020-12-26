Райкконен — о симрейсинге: у меня есть куча более интересных дел
Пилот «Альфа Ромео», чемпион мира 2007 года Кими Райкконен рассказал о своём отношении к симрейсингу, которым увлекаются многие молодые пилоты в пелотоне.
«Говоря по правде, у меня просто нет времени на подобное. Мы всегда посвящаем его нормальным занятиям с семьёй. Если вы хотите добиться успеха в симрейсинге, то вам нужно потратить на это много времени. У меня есть куча более интересных дел, чем сидеть перед монитором и играть в игры. Когда я был моложе, я увлекался PlayStation. Но сейчас уже лет десять, как я отвык от подобного», — приводит слова Кими Райкконена Motorsport-Magazin.
Кими Райкконен продлил контракт с «Альфа Ромео» и выступит в сезоне-2021. В 2021 году Райкконену исполнится 42 года.
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