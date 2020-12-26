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Райкконен — о симрейсинге: у меня есть куча более интересных дел

Райкконен — о симрейсинге: у меня есть куча более интересных дел
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео», чемпион мира 2007 года Кими Райкконен рассказал о своём отношении к симрейсингу, которым увлекаются многие молодые пилоты в пелотоне.

«Говоря по правде, у меня просто нет времени на подобное. Мы всегда посвящаем его нормальным занятиям с семьёй. Если вы хотите добиться успеха в симрейсинге, то вам нужно потратить на это много времени. У меня есть куча более интересных дел, чем сидеть перед монитором и играть в игры. Когда я был моложе, я увлекался PlayStation. Но сейчас уже лет десять, как я отвык от подобного», — приводит слова Кими Райкконена Motorsport-Magazin.

Кими Райкконен продлил контракт с «Альфа Ромео» и выступит в сезоне-2021. В 2021 году Райкконену исполнится 42 года.

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