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Уэббер: в сезоне-2020 Риккардо получал истинное удовольствие от гонок

Уэббер: в сезоне-2020 Риккардо получал истинное удовольствие от гонок
Авто / Формула-1 0
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о своём соотечественнике — Даниэле Риккардо.

«В этом году Риккардо пилотировал невероятно здорово. Я провёл в нынешнем сезоне с ним больше времени, чем когда-либо. И я точно знаю, что в этом году Даниэль получал истинное удовольствие от гонок. Дело не в том, что был меньший прессинг, а в том, что он чувствовал, как его ценят в команде, и думаю, что он сможет ощутить это и в «Макларене». Именно благодаря «Рено» он смог оставить в прошлом всё, что было связано с «Ред Булл», и, по-моему, в этом году он делал именно то, что в нём привлекает окружающих: веселил людей, мотивировал их на более эффективную работу и вёл за собой команду.

Кроме того, он почти не ошибался, и он заберёт это с собой в «Макларен». Его по-прежнему высоко оценивают, такие парни нужны Формуле-1 и должны бороться в группе лидеров. Риккардо должен чаще подниматься на подиум, поскольку то, как он празднует успех, — это настоящая Формула-1», — приводит слова Марка Уэббера Speedweek.

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