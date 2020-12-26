Уэббер: в сезоне-2020 Риккардо получал истинное удовольствие от гонок

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о своём соотечественнике — Даниэле Риккардо.
«В этом году Риккардо пилотировал невероятно здорово. Я провёл в нынешнем сезоне с ним больше времени, чем когда-либо. И я точно знаю, что в этом году Даниэль получал истинное удовольствие от гонок. Дело не в том, что был меньший прессинг, а в том, что он чувствовал, как его ценят в команде, и думаю, что он сможет ощутить это и в «Макларене». Именно благодаря «Рено» он смог оставить в прошлом всё, что было связано с «Ред Булл», и, по-моему, в этом году он делал именно то, что в нём привлекает окружающих: веселил людей, мотивировал их на более эффективную работу и вёл за собой команду.
Кроме того, он почти не ошибался, и он заберёт это с собой в «Макларен». Его по-прежнему высоко оценивают, такие парни нужны Формуле-1 и должны бороться в группе лидеров. Риккардо должен чаще подниматься на подиум, поскольку то, как он празднует успех, — это настоящая Формула-1», — приводит слова Марка Уэббера Speedweek.
- 27 декабря 2020
-
00:57
- 26 декабря 2020
-
23:51
-
22:50
-
21:54
-
21:03
-
19:53
-
19:00
-
17:32
-
16:59
-
15:48
-
14:56
-
13:59
-
12:15
-
11:37
-
10:58
-
09:58
-
00:30
- 25 декабря 2020
-
22:32
-
21:59
-
20:59
-
19:50
-
18:53
-
17:40
-
15:30
-
13:58
-
12:32
-
11:45
-
11:01
-
10:19
-
09:29
-
00:55
- 24 декабря 2020
-
23:17
-
21:29
-
20:39
-
20:09