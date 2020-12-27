Райкконен: не думаю, что я сильно изменился с двадцатилетнего возраста

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не считает, что он изменился в сравнении с тем, каким он был в двадцатилетнем возрасте.
«Не думаю, что я сильно изменился. Конечно, все меняются с годами, вы стареете, учитесь, проходите через разные вещи. Когда ты моложе, ты делаешь много всякого. Но я не чувствую, что сильно изменился. Сложно судить об этом самому, потому что ты живёшь изо дня в день и не думаешь об этом. Наверное, дело в том, что ты поступаешь иначе, когда становишься старше, чем когда тебе было 20 лет. В определенной степени ты меняешься, но я такой, какой я есть, и я доволен такой жизнью.
С моей стороны сложно сказать. Может быть, стоит спросить кого-то со стороны, изменился ли я. С тех пор, как мне было 20 лет, мир сильно поменялся. Это тоже меняет людей», — приводит слова Кими Райкконена Motorsport-Magazin.
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