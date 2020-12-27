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В «Макларене» объяснили, почему у них нет пилотов в молодёжной программе

В «Макларене» объяснили, почему у них нет пилотов в молодёжной программе
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Макларена» Зак Браун объяснил, почему у британской команды нет молодёжной программы.

«У нас другая философия. У других команд есть проблемы в том, что у них слишком много гонщиков. Затем им приходится сажать их в кокпиты других команд, иначе у них попросту не оказывается свободного места, когда их пилоты готовы к переходу в Формулу-1.

Учитывая наши достижения и недавние успехи, „Макларен“ всегда будет оставаться командой, за которую хотели бы выступать большинство пилотов. Ландо Норрис очень молод, и мы только начинаем работать с Даниэлем Риккардо. Если бы кто-то хотел выступать у нас в течение двух ближайших лет, то ему бы не нашлось места.

Это здорово, что „Ред Булл“ нашёл Макса Ферстаппена. Но, чтобы туда добраться, им пришлось просмотреть множество пилотов. Для нас же будет лучше, если мы продолжим придерживаться целенаправленного подхода», — приводит слова Зака Брауна Motorsport-Total.

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