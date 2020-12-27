Марко рассказал о причинах, по которым Албон потерпел неудачу в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением об увольнении Александера Албона из команды.



«Мы готовы использовать его, если нам понадобится найти пилота в кратчайшие сроки. Он будет постоянно участвовать в тестах и работать на симуляторе, а также будет запасным на многих Гран-при, это касается наших четырёх болидов. Это ещё не конец. Посмотрим, сможем ли мы прийти к стабильности.



Албон потерпел неудачу не из-за отсутствия таланта, а из-за отсутствия стабильности. Он терял слишком много времени, когда, например, дул ветер или изнашивались шины.



В итоге мы дошли до момента, когда неудачи вызвали у него сильный стресс. Его отставание от Ферстаппена в ходе сезона увеличивалось, а не уменьшалось, пусть по общему признанию и не было особого изменения», — приводит слова Марко Motorsport-Total.