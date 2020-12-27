Маркелов: Мик Шумахер — хороший парень, валит. Но увидел у него беспокойство и дёрганность

Российский гонщик Артём Маркелов, выступавший в 2020 году в Формуле-2, поделился мнением о Мике Шумахере, ставшем чемпионом этой серии.
«Хороший парень, валит и защищает отцовскую фамилию прямо как надо. Я скажу так. Смотря по последней гонке, я не замечал этого до этого, я увидел в нём беспокойство. Такую дёрганность. То есть, если у него что-то не получается, его начинает шатать из стороны в сторону, и поэтому ему нужно с этим как-то бороться и как-то тренироваться держать себя в руках.
В Бахрейне он выехал под красные флаги, у него не получилось в квалификации. Потом он ударил Ниссани, разбивает машину. Ему нужно быть поспокойнее, пособраннее. Если что-то не получается, ему нужно к этому чуть спокойнее относиться. Понятно, что он рвался, чтобы выиграть чемпионат, у них там решалось с Айлоттом многое. Но из-за этого как раз и проигрывают чемпионаты», — рассказал Маркелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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