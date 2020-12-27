Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Я не боюсь!» Грожан рассказал, как жена впервые меняла ему повязки

«Я не боюсь!» Грожан рассказал, как жена впервые меняла ему повязки
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик Ромен Грожан рассказал в «Инстаграме», как жена, Марион Грожан, впервые меняла ему повязки на руках.

«Первая смена повязки для Марион. Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. Всё прошло гладко, иначе и не могло быть в лучших руках», — написал Грожан в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ромена Грожана.

Напомним, на Гран-при Бахрейна машина Грожана после контакта с «Альфа Таури» Даниила Квята вылетела за пределы трассы и пробила защитный барьер. Болид вспыхнул, гонщик сумел выбраться из него через 28 секунд после возгорания. Невзирая на пережитое, Грожан недавно заявил, что всё же намерен вернуться в гонки.

В результате инцидента француз получил ожоги рук.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020