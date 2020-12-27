«Я не боюсь!» Грожан рассказал, как жена впервые меняла ему повязки

Французский гонщик Ромен Грожан рассказал в «Инстаграме», как жена, Марион Грожан, впервые меняла ему повязки на руках.



«Первая смена повязки для Марион. Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. Всё прошло гладко, иначе и не могло быть в лучших руках», — написал Грожан в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ромена Грожана.

Напомним, на Гран-при Бахрейна машина Грожана после контакта с «Альфа Таури» Даниила Квята вылетела за пределы трассы и пробила защитный барьер. Болид вспыхнул, гонщик сумел выбраться из него через 28 секунд после возгорания. Невзирая на пережитое, Грожан недавно заявил, что всё же намерен вернуться в гонки.



В результате инцидента француз получил ожоги рук.