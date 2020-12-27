Маркелов рассказал, как «Ред Булл» может разрушить карьеру Цуноды

Российский гонщик Артём Маркелов, выступавший в 2020 году в Формуле-2, поделился мыслями о перспективах японского пилота Юки Цуноды в Формуле-1. Цунода в сезоне-2021 заменит Даниила Квята в составе «Альфа Таури».



«Даже не хочу клеветать на „Ред Булл“ и „Альфа Таури“, и так далее, это же одна система, всё равно остаётся. Они очень любят цеплять пилотов, и вот он сейчас хорошо проедет пару гонок в „Альфа Таури“, его запихнут в „Ред Булл“, если им что-то не понравится с нынешними пилотами в „Ред Булл“. Его запихнут туда, он проедет там три гонки, и они выкинут снова, как это было с Албоном, Квятом и Гасли. Это можно видеть даже незнающему человеку.



Опыт Квята, Гасли и Албона. Думаешь, это что-то улучшит? Они работают так, как им нравится. Окей, у них своя политика, они не парятся по этому поводу. Грубо говоря, кто выплывет — тот выплывет. Ты показываешь результат, как Ферстаппен, им очень хорошо, потому что у них есть спонсоры, есть медиа и так далее. А за Албоном что? Я, честно, вообще не удивлён. Ещё в начале года говорил, что Албон долго не продержится. Мне говорили: „Ты что, это же Таиланд, они же платят, у них половина “Ред Булл». Я отвечал, что посмотрим.



Да, Цунода был хорош, ярко стрельнул. Больше ничего сказать не могу", — сказал Маркелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.