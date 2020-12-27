Маркелов считает, что Норрис окажется сильнее Риккардо
Российский гонщик Артём Маркелов, выступавший в Формуле-2 и Супер Формуле, полагает, что в новообразованном дуэте команды «Макларен» Ландо Норриса и Даниэля Риккардо сильнее окажется первый.
«Из трио Расселл — Норрис — Албон мне больше всего понравился Ландо, он хорошо стреляет. Думаю, он справится с Риккардо. Из „Макларена“ Сайнса взяли в „Феррари“, а он ехал на одном уровне с этим человеком. Ну и у Расселла тоже большое будущее. После гонки в Бахрейне, когда он показал себя, у него правда большое будущее», — рассказал Маркелов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
Напомним, Риккардо в минувшем сезоне в составе «Рено» набрал 119 очков, а Норрис в «Макларене» заработал 97 очков.
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