Маркелов считает, что Норрис окажется сильнее Риккардо

Российский гонщик Артём Маркелов, выступавший в Формуле-2 и Супер Формуле, полагает, что в новообразованном дуэте команды «Макларен» Ландо Норриса и Даниэля Риккардо сильнее окажется первый.

«Из трио Расселл — Норрис — Албон мне больше всего понравился Ландо, он хорошо стреляет. Думаю, он справится с Риккардо. Из „Макларена“ Сайнса взяли в „Феррари“, а он ехал на одном уровне с этим человеком. Ну и у Расселла тоже большое будущее. После гонки в Бахрейне, когда он показал себя, у него правда большое будущее», — рассказал Маркелов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Напомним, Риккардо в минувшем сезоне в составе «Рено» набрал 119 очков, а Норрис в «Макларене» заработал 97 очков.