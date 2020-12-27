«МАЗ» смог отправиться на «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика

Команда «МАЗ» сумела отправиться на престижный ралли-марафон «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса. Об этом рассказали в пресс-службе команды, разместив соответствующий пост в «Инстаграме».

«В сложившейся эпидемиологической ситуации в мире любые передвижения между границами стали огромной проблемой. Сегодня мы вылетаем на ралли «Дакар-2021» благодаря помощи литовского гонщика и нашего хорошего друга Бенедиктаса Ванагаса. Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост доступен на странице команды из Беларуси в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, ралли «Дакар» в 2021 году пройдёт в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.