«МАЗ» смог отправиться на «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика
Команда «МАЗ» сумела отправиться на престижный ралли-марафон «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса. Об этом рассказали в пресс-службе команды, разместив соответствующий пост в «Инстаграме».
«В сложившейся эпидемиологической ситуации в мире любые передвижения между границами стали огромной проблемой. Сегодня мы вылетаем на ралли «Дакар-2021» благодаря помощи литовского гонщика и нашего хорошего друга Бенедиктаса Ванагаса. Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь», — сказано в сообщении.
Соответствующий пост доступен на странице команды из Беларуси в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, ралли «Дакар» в 2021 году пройдёт в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.
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