Хаккинен оценил перспективы «Макларена» в следующем сезоне

Двукратный чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» Мика Хаккинен оценил перспективы бывшей команды на сезон-2021, отметив, что в Уокинге двигаются в верном направлении.
«Пилоты команды подталкивают друг друга, а также инженеров и механиков. Они упорно борются, чтобы достичь большего. С технической точки зрения команда продолжает стабильно развиваться. В следующем году у „Макларена“ будет двигатель „Мерседеса“, который меньше, что даст преимущество в аэродинамике. Кроме того, надежду дают и результаты 2020 года. Всё указывает на то, что „Макларен“ движется в верном направлении. Это здорово», — приводит слова финского ветерана автоспорта Speedweek.
Напомним, в сезоне-2020 «Макларен» добился лучшего результата за последние годы, финишировав в Кубке конструкторов на третьем месте.
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