Феттель: для меня загадка, как Грожан остался живым и почти невредимым

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель выбрал самый памятный момент сезона-2020. Им стал инцидент на Гран-при Бахрейна, после которого болид Ромена Грожана вспыхнул и развалился на части. Феттель признался, что до сих пор не понимает, как французу удалось выбраться из пылающей машины, совершенно не пострадав.

«Для меня до сих пор загадка, как ему удалось остаться живым и почти невредимым. Ромен жив и до сих пор с нами, на мой взгляд, это и есть момент года в Формуле-1.

Все должны знать, что гонки на наших скоростях всегда сопряжены с риском. Мы никогда не должны воспринимать аварии спокойно и думать, что мы в безопасности в наших болидах", — приводит слова Феттеля Frankfurter Allgemeine Zeitung.