Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: для меня загадка, как Грожан остался живым и почти невредимым

Феттель: для меня загадка, как Грожан остался живым и почти невредимым
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель выбрал самый памятный момент сезона-2020. Им стал инцидент на Гран-при Бахрейна, после которого болид Ромена Грожана вспыхнул и развалился на части. Феттель признался, что до сих пор не понимает, как французу удалось выбраться из пылающей машины, совершенно не пострадав.

«Для меня до сих пор загадка, как ему удалось остаться живым и почти невредимым. Ромен жив и до сих пор с нами, на мой взгляд, это и есть момент года в Формуле-1.

Все должны знать, что гонки на наших скоростях всегда сопряжены с риском. Мы никогда не должны воспринимать аварии спокойно и думать, что мы в безопасности в наших болидах", — приводит слова Феттеля Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020