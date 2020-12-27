«Жаль Льюиса и Боттаса, но родилась новая звезда». Хилл назвал лучшие моменты сезона

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл назвал моменты, которые считает лучшими в сезоне-2020 — выступление Джорджа Расселла в составе «Мерседеса» и победу Серхио Переса.
«Для меня лучшим моментом сезона стала гонка, в которой Расселл заменял Хэмилтона. Жаль Льюиса и Валттери, но в тот момент родилась новая звезда. Джорджу выпал счастливый билет, и он проделал великолепную работу, но, к сожалению, это не закончилось хорошо. Но Джордж показал, на что способен.
Часто задаваемый вопрос, что было бы, если бы все пилоты обладали одинаковой по силе техникой. Кто бы тогда побеждал? Но, к сожалению, одинаковой техники нет, такова ДНК нашего спорта.
Ещё одним моментом сезона я бы назвал победу Серхио Переса, это было до слёз. Фантастика. Эти моменты лучшие", — приводит слова Хилла GPblog.
- 27 декабря 2020
-
23:40
-
22:59
-
21:57
-
20:59
-
19:55
-
18:51
-
17:44
-
16:59
-
15:41
-
15:00
-
13:48
-
12:52
-
11:55
-
10:04
-
00:57
- 26 декабря 2020
-
23:51
-
22:50
-
21:54
-
21:03
-
19:53
-
19:00
-
17:32
-
16:59
-
15:48
-
14:56
-
13:59
-
12:15
-
11:37
-
10:58
-
09:58
-
00:30
- 25 декабря 2020
-
22:32
-
21:59
-
20:59
-
19:50