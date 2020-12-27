«Жаль Льюиса и Боттаса, но родилась новая звезда». Хилл назвал лучшие моменты сезона

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл назвал моменты, которые считает лучшими в сезоне-2020 — выступление Джорджа Расселла в составе «Мерседеса» и победу Серхио Переса.

«Для меня лучшим моментом сезона стала гонка, в которой Расселл заменял Хэмилтона. Жаль Льюиса и Валттери, но в тот момент родилась новая звезда. Джорджу выпал счастливый билет, и он проделал великолепную работу, но, к сожалению, это не закончилось хорошо. Но Джордж показал, на что способен.

Часто задаваемый вопрос, что было бы, если бы все пилоты обладали одинаковой по силе техникой. Кто бы тогда побеждал? Но, к сожалению, одинаковой техники нет, такова ДНК нашего спорта.

Ещё одним моментом сезона я бы назвал победу Серхио Переса, это было до слёз. Фантастика. Эти моменты лучшие", — приводит слова Хилла GPblog.