В «Макларене» уверенны, что Сайнс будет успешен в «Феррари»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль убеждён, что экс-пилот команды Карлос Сайнс, который следующий сезон начнёт в составе «Феррари», добьётся успеха в «Скудерии».

«У Карлоса есть всё, чтобы стать топ-пилотом Формулы-1. Он это показывал на протяжении последних двух лет в составе „Макларена“. Уверен, что этот отрезок стал критически важен для его карьеры. Благодаря нашей работе у него была хорошая машина и он смог продемонстрировать свой талант.

Справедливо будет сказать, что и мы, и он извлекали выгоду из партнёрства. Он вырос и получил приглашение от «Феррари». Мы завоевали третье место в Кубке конструкторов и добились прогресса как команда.



Карлос во всём этом сыграл фундаментальную роль. Он пришёл в сложнейший для команды момент. Результаты и набранные очки говорят за него. То, как он пилотирует, как находит связь с командой станет причиной его успеха и в «Феррари»", — приводит слова Зайдля Planet F1.