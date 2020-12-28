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Эксперт: Расселл ответил на вопрос, сумел ли бы Ферстаппен легко побеждать в «Мерседесе»

Эксперт: Расселл ответил на вопрос, сумел ли бы Ферстаппен легко побеждать в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Руководитель Гран-при Нидерландов и бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мыслями о выступлении Джорджа Расселла в составе «Мерседеса». Напомним, британцу на одном из этапов пришлось заменять в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, который заболел коронавирусом.

«Расселл ответил на часто задаваемый вопрос, так ли хороша машина „Мерседеса“ и смог ли бы в ней с лёгкостью побеждать Ферстаппен? Джордж дал ответ, лишь раз выступив в болиде „Мерседеса“.

Да, в конце гонки ему не повезло, но он показал, насколько важна техника. Для полной картины представьте, что будет, если одновременно посадить Макса в «Мерседес», а Хэмилтона в «Ред Булл». Есть ли у кого-то сомнения в том, кому достанется победа?", — приводит слова Ламмерса GPblog.

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