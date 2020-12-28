Феттель: Леклер готовился к следующей гонке, а я – к следующему месяцу, даже году

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал неудачный прошлый сезон в составе «Феррари», а также объяснил проигрыш напарнику Шарлю Леклеру.
«Шарль — самый быстрый товарищ по команде, который у меня когда-либо был. Это человек будущего. Надеюсь, «Феррари» сможет построить ему машину, которую он заслуживает.
Очевидно, у нас разное гоночное восприятие с ним. Кажется, у него другое чувство сцепления с трассой, поэтому я не езжу так быстро, как он», — приводит слова Феттеля Auto Motor und Sport.
По мнению Себастьяна, столь разный уровень выступление в минувшем сезоне межу ним и Леклером был связан с тем, что оба пилота «Феррари» находились на разных этапах карьеры.
«Его цель была иной. Он готовился к следующей гонке, а я – к следующему месяцу, даже году», — добавил четырёхкратный чемпион Формулы-1.
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