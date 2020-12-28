Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: Леклер готовился к следующей гонке, а я – к следующему месяцу, даже году

Феттель: Леклер готовился к следующей гонке, а я – к следующему месяцу, даже году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал неудачный прошлый сезон в составе «Феррари», а также объяснил проигрыш напарнику Шарлю Леклеру.

«Шарль — самый быстрый товарищ по команде, который у меня когда-либо был. Это человек будущего. Надеюсь, «Феррари» сможет построить ему машину, которую он заслуживает.

Очевидно, у нас разное гоночное восприятие с ним. Кажется, у него другое чувство сцепления с трассой, поэтому я не езжу так быстро, как он», — приводит слова Феттеля Auto Motor und Sport.

По мнению Себастьяна, столь разный уровень выступление в минувшем сезоне межу ним и Леклером был связан с тем, что оба пилота «Феррари» находились на разных этапах карьеры.

«Его цель была иной. Он готовился к следующей гонке, а я – к следующему месяцу, даже году», — добавил четырёхкратный чемпион Формулы-1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020