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Пьер Гасли: мне нужно набрать вес после сезона

Пьер Гасли: мне нужно набрать вес после сезона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился планами на зимние каникулы. Он заявил, что сосредоточится на тренировках и общении с семьёй.

«Зима — это период интенсивных тренировок, мне нужно набрать вес после похудения в течение сезона и убедиться, что я в хорошей форме.

Путешествовать по Европе сейчас сложно. Нас не так часто тестируют, но не хочется заболеть и потерять 15 дней. Я по-прежнему осторожен с людьми, которые меня окружают, но даю себе немного больше свободы в общении с семьей. То же самое и с друзьями. Я вернулся во Францию в прошлом месяце, но, к сожалению, никого из них так и не видел. Не хотел рисковать, мало ли.

Это довольно неприятно. Такое ощущение, что вы попали в клетку, где у вас действительно нет свободы. Я собираюсь наверстать это зимой, мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Может, ситуация останется прежней», — приводит слова Гасли PlanetF1.

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