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«Ред Булл» готов предоставить Албона в аренду конкурирующим командам

«Ред Булл» готов предоставить Албона в аренду конкурирующим командам
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив готов предоставить конкурирующим командам пилота Александера Албона на отдельные этапы, если им понадобится срочная замена.

«Мы готовы предоставить Алекса в аренду другой команде, если возникнет ситуация, когда кому-то из конкурентов срочно понадобится пилот в короткие сроки. Так Албон сможет проехать дополнительные километры в гонке, а не на тестах», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Напомним, Албон за минувший год ни разу не смог опередить в квалификациях Ферстаппена. Алекс закончил сезон на седьмом месте, тайско-британский пилот набрал 105 очков. Ферстаппен (214) в чемпионате стал третьим и выиграл два этапа. После окончания чемпионата «Ред Булл» принял решение заменить Албона на Серхио Переса.

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