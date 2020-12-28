«Ред Булл» готов предоставить Албона в аренду конкурирующим командам

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив готов предоставить конкурирующим командам пилота Александера Албона на отдельные этапы, если им понадобится срочная замена.



«Мы готовы предоставить Алекса в аренду другой команде, если возникнет ситуация, когда кому-то из конкурентов срочно понадобится пилот в короткие сроки. Так Албон сможет проехать дополнительные километры в гонке, а не на тестах», — приводит слова Марко Motorsport-Total.



Напомним, Албон за минувший год ни разу не смог опередить в квалификациях Ферстаппена. Алекс закончил сезон на седьмом месте, тайско-британский пилот набрал 105 очков. Ферстаппен (214) в чемпионате стал третьим и выиграл два этапа. После окончания чемпионата «Ред Булл» принял решение заменить Албона на Серхио Переса.