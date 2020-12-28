Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Менеджер «Альфа Ромео» раскритиковал антиковидные меры на этапе Ф-1 в России

Менеджер «Альфа Ромео» раскритиковал антиковидные меры на этапе Ф-1 в России
Авто / Формула-1 0

Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер сообщил, что за сезон в команде было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом. Больше половины, четыре, пришлись на этап в России.

«Это часто было безумием. Всей команде пришлось многое пережить за год. Мы могли апеллировать лишь к своему разуму и личной ответственности. В конце концов, вся команда довольно успешно справилась с этим периодом коронавируса, чем я очень горжусь.

За сезон в нашей команде было семь положительных случаев. Четыре – на этапе в Сочи, где россияне не соблюдали должным образом правила техники безопасности. В отеле некоторые из них даже решили сделать со мной селфи, они были без масок. Неудивительно, что после этого у нас было аж четыре положительных случая!» — приводит слова Цендера Blick.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020