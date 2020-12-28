Менеджер «Альфа Ромео» раскритиковал антиковидные меры на этапе Ф-1 в России

Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер сообщил, что за сезон в команде было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом. Больше половины, четыре, пришлись на этап в России.
«Это часто было безумием. Всей команде пришлось многое пережить за год. Мы могли апеллировать лишь к своему разуму и личной ответственности. В конце концов, вся команда довольно успешно справилась с этим периодом коронавируса, чем я очень горжусь.
За сезон в нашей команде было семь положительных случаев. Четыре – на этапе в Сочи, где россияне не соблюдали должным образом правила техники безопасности. В отеле некоторые из них даже решили сделать со мной селфи, они были без масок. Неудивительно, что после этого у нас было аж четыре положительных случая!» — приводит слова Цендера Blick.
- 28 декабря 2020
-
14:53
-
14:30
-
13:31
-
12:46
-
11:38
-
10:28
-
09:19
-
09:00
-
00:18
- 27 декабря 2020
-
23:40
-
22:59
-
21:57
-
20:59
-
19:55
-
18:51
-
17:44
-
16:59
-
15:41
-
15:00
-
13:48
-
12:52
-
11:55
-
10:04
-
00:57
- 26 декабря 2020
-
23:51
-
22:50
-
21:54
-
21:03
-
19:53
-
19:00
-
17:32
-
16:59
-
15:48
-
14:56
-
13:59