Менеджер «Альфа Ромео» раскритиковал антиковидные меры на этапе Ф-1 в России

Менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер сообщил, что за сезон в команде было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом. Больше половины, четыре, пришлись на этап в России.

«Это часто было безумием. Всей команде пришлось многое пережить за год. Мы могли апеллировать лишь к своему разуму и личной ответственности. В конце концов, вся команда довольно успешно справилась с этим периодом коронавируса, чем я очень горжусь.



За сезон в нашей команде было семь положительных случаев. Четыре – на этапе в Сочи, где россияне не соблюдали должным образом правила техники безопасности. В отеле некоторые из них даже решили сделать со мной селфи, они были без масок. Неудивительно, что после этого у нас было аж четыре положительных случая!» — приводит слова Цендера Blick.