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Шварцман ответил на забавные вопросы и выбрал между Маранелло и Москвой

Шварцман ответил на забавные вопросы и выбрал между Маранелло и Москвой
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Академии «Феррари» опубликовала на своей странице в "Твиттере" небольшой фрагмент видео, на котором россиянину Роберту Шварцману было предложено ответить на забавные вопросы.

Вопрос: Обгон по внешней траектории или внутренней?
Шварцман: Если ты хочешь лёгкого обгона, то смещаешься во внутрь. Но, если хочешь совершить наглый манёвр, выбираешь внешний радиус.

Вопрос: Где находится то место, где ты мечтал бы жить?
Шварцман: Однажды я хотел бы вернуться туда вновь – это Куинстаун в Новой Зеландии. Это курортное место. Там очень красиво. Если вы смотрели «Властелин колец» или «Хоббита», то их снимали именно там. Просто невероятно насколько красив этот уголок.

Вопрос: Москва или Маранелло?
Шварцман: Ох, Иисусе. Ладно. Если бы вы спросили Санкт-Петербург или Маранелло, то я бы сто процентов выбрал бы Санкт-Петербург. Но… Москва тоже очень классная, поэтому я говорю Москва.

Вопрос: Пицца или Паста?
Шварцман: Почему вы задаёте мне такие вопросы, я имею ввиду, оба варианта очень хороши. Ладно, выберу пасту.

Вопрос: Какой эмодзи ты чаще всего используешь в смартфоне.
Шварцман: Смеющийся до слёз. Я их отправляю очень много. Друзья часта сбрасывают мне всякие забавные видео, а я всегда ставлю этот тип смайлов в ответ.

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