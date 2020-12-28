«Ред Булл» рассматривает вариант с производством собственных двигателей с 2026 года

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что с сезона-2026, когда в Формуле-1 планируется ввести нового регламента на силовые установки, австрийский коллектив может самостоятельно или в сотрудничестве с другой компанией начать разрабатывать двигатели для своей команды.
«Есть предпосылки к тому, что новые силовые установки станут проще. Если они окажутся верными и не нужно будет самостоятельно разрабатывать MGU-H, то годовой бюджет на такие двигатели составит около 50 миллионов.
При таком раскладе собственное производство не будет для нас такой проблемой, как с текущими моторами. Это означает, что с ресурсами, которые окажутся в Милтон-Кейнсе, мы сможем разрабатывать подобные двигатели. Будем ли бы делать это сами или в сотрудничестве с кем-то – это вопрос переговоров», — приводит слова Марко Motorsport.
- 28 декабря 2020
-
15:49
-
15:26
-
14:53
-
14:30
-
13:31
-
12:46
-
11:38
-
10:28
-
09:19
-
09:00
-
00:18
- 27 декабря 2020
-
23:40
-
22:59
-
21:57
-
20:59
-
19:55
-
18:51
-
17:44
-
16:59
-
15:41
-
15:00
-
13:48
-
12:52
-
11:55
-
10:04
-
00:57
- 26 декабря 2020
-
23:51
-
22:50
-
21:54
-
21:03
-
19:53
-
19:00
-
17:32
-
16:59
-
15:48