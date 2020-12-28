«Ред Булл» рассматривает вариант с производством собственных двигателей с 2026 года

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что с сезона-2026, когда в Формуле-1 планируется ввести нового регламента на силовые установки, австрийский коллектив может самостоятельно или в сотрудничестве с другой компанией начать разрабатывать двигатели для своей команды.



«Есть предпосылки к тому, что новые силовые установки станут проще. Если они окажутся верными и не нужно будет самостоятельно разрабатывать MGU-H, то годовой бюджет на такие двигатели составит около 50 миллионов.

При таком раскладе собственное производство не будет для нас такой проблемой, как с текущими моторами. Это означает, что с ресурсами, которые окажутся в Милтон-Кейнсе, мы сможем разрабатывать подобные двигатели. Будем ли бы делать это сами или в сотрудничестве с кем-то – это вопрос переговоров», — приводит слова Марко Motorsport.