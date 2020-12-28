Грожан не понимает, как он не потерял сознание во время аварии в Бахрейне

Пилот «Хааса» Ромен Грожан удивлён, что он смог остаться в сознании во время аварии на Гран-при Бахрейна.
«При перегрузке около 60G вы должны потерять сознание. Хотя бы на несколько секунд. Вы не должны оставаться в сознании, как получилось у меня. И это спасло мне жизнь. Но я остался в сознании, и это спасло мне жизнь.
Мы можем многому научиться из этого происшествия. В моём случае мне повезло, что я остался жив, мог говорить и всё помню. Я не уверен, что это хорошо для меня, но я всё помню и считаю, что в сфере безопасности по-прежнему есть слабые места.
Когда „гало“ появилась в Формуле-1, я был против неё, но, если бы не она, я бы не мог сейчас с вами разговаривать. Я считаю, что это одна из главных мер безопасности за последние несколько лет.
Помимо этого изменились требования к комбинезонам, которые должны выдерживать огонь на 10 секунд дольше. В регламенте прописаны 20 секунд, но я за 28 секунд в огне получил небольшой ожог правой руки и сильный ожог левой руки, но ничего серьёзного», — приводит слова Грожана RaceFans.
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