«Удивитесь, когда мы вернёмся. И с кем!» Глава Rich Energy анонсировал возвращение в Ф-1

Владелец Rich Energy Уильям Стори показал концепт дизайна болида их собственной команды в Формуле-1 времён, когда компания якобы пыталась выкупить коллектив «Форс Индия» после банкротства. Кроме того, одиозный владелец компании по производству энергетических напитков анонсировал возвращение в Формулу-1, не назвав команду, с которой он планирует работать.
«Наш оригинальный дизайн для автомобиля Rich Energy F1, когда мы пытались купить команду „Форс Индия“. Думаю, люди будут очень удивлены, когда мы вернёмся в Формулу-1. И с кем именно! Вершина автоспорта», — написал Уильям Стори в своём «твиттере».
В 2019 году Rich Energy стала титульным спонсором «Хааса», однако позднее стороны разорвали контракт. Расторжение сопровождалось скандалом — Стори в своих социальных сетях неоднократно критиковал команду. Апогеем ссоры стал момент, когда Стори сравнил болиды «Хааса» с молоковозом.
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