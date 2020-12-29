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Сайнс: неправда, что «Феррари» пожирает пилотов

Сайнс: неправда, что «Феррари» пожирает пилотов
Авто / Формула-1 0
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Испанский гонщик Карлос Сайнс не согласен с утверждением, что «Феррари» «пожирает пилотов».

«Феррари» не пожирает пилотов. Посмотрите на Себастьяна Феттеля, он бы не проработал в команде шесть лет, если бы это была правда. Мой рекорд — два года в одной команде. Так что, если «Феррари» пожирает пилотов, то как назвать то, что делают в «Рено», «Торо Россо» и дургих командах? Алонсо провёл в «Феррари» пять лет. Это не похоже на пожирание пилотов, это похоже на цикл. И, конечно, я хочу свой цикл, хочу создать здесь нужное окружение. У меня есть опыт в этом, надеюсь, что команда вокруг меня в «Феррари» будет равной или лучге той, тчо у меня была в «Макларене», — приводит слова Карлоса Сайнса Autosport.

Напомним, Карлос Сайнс с 2021 года заменит в составе итальянской команды Себастьяна Феттеля.

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