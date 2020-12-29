Феттель раскритиковал Формулу-1 за слишком долгое игнорирование экотехнологий

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель на прошлогоднем Гран-при России предложил вернуть двигатели V12 вместо того, чтобы продолжать использовать нынешние турбогибриды V6. Однако с тех пор немец изменил мировоззрение.



«Если я замечаю мусор на улице, то ищу бак поблизости или беру его с собой, чтобы выбросить позже. Всегда планирую поездки, и предпочитаю автомобиль или поезд, если есть возможность отказаться от регулярных рейсов. Дома я тоже стараюсь более эффективно использовать ресурсы. Например, покупать только то, что действительно нужно, и ничего не выбрасывать.

В Формуле-1 мы используем самый эффективный двигатель внутреннего сгорания, но он ничего не приносит миру, так как никогда не попадёт в серийное производство. Единственное, что передается, — это глобальная идея. Ведь гибридная составляющая считается гораздо более благоприятной для экологического баланса, чем обычный двигатель внутреннего сгорания.

Разочаровывает то, что мы не рискуем… Формула-1 может снова стать пионером в технологиях спустя долгое время. Думаю, именно эта новаторская роль может обеспечить наше выживание.

У нас нет антипробуксовочной системы, антиблокировочной системы тормозов, систем стабилизации — всего, что есть сегодня в каждом новом дорожном автомобиле. Вещи, которые были разработаны на гоночной трассе, вошли в серийное производство. Нет никаких сомнений в том, что мы добились большого прогресса в области безопасности. Но перенести сегодняшнюю технологию силовых установок в серийное производство нереально. На гоночной трассе постоянно нужно работать в полный газ, энергия должна быстро восстанавливаться и быстро высвобождаться. В повседневной жизни требуется противоположное.

Только с 2022 года десятипроцентная доля биотоплива второго поколения станет обязательной в Формуле-1. С новыми правилами она вырастет до 30%, но не ранее сезона-2025 или -2026. Я нахожу это очень разочаровывающим. Потому что к 2025 году наверняка будут заправочные станции, продающие бензин, полностью сделанный из возобновляемых источников энергии. В чём же заключается новаторская роль Формулы-1 в области технологий?

Это правда, мы прежде всего развлекательная индустрия. Но есть вещи, которые уже не вписываются в наше время. Как глобальный вид спорта, у нас есть соответствующая платформа для демонстрации правильных акцентов. Поэтому мы должны двигаться вперёд.

Индивидуальные стратегии команд, когда одна хочет произвести лучшую батарею, другая — лучший гибрид, для нас мало полезны. Формуле-1 нужен единый вектор. Думаю, мы слишком долго игнорировали экотехнологии как область развития», — приводит слова Феттеля GrandPrix247