Финская гонщица рассказала, что от неё требовали сниматься топлес для участия в IndyCar

31-летняя финская гонщица Эмма Кимиляйнен, известная по выступлениям в W Series, рассказала, с какими трудностями она сталкивалась в автоспортивной карьере. В частности, девушка поведала, что однажды ей предлагали сниматься топлес, чтобы получить место в команде.



Кимиляйнен в юниорских сериях выступала вместе с Валттери Боттасом, Кевином Магнуссеном, а также давала уроки Маркусу Эрикссону, но, несмотря на то что она порой опережала их, Эмма не смогла пробиться в топовые серии.



«Я прошла через дедовщину и сексизм. Казалось, мне не суждено было добиться успеха. Я была одной из самых быстрых на тестах ADAC Formel Masters, но в гонках моя машина не ехала, её настраивали неправильно. Тогда мы устроили секретную встречу с механиком и всё исправили. Я завоевала поул, лидировала в гонке до последнего круга и финишировала второй», — рассказала Эмма.



По его словам, она лидировала и в следующей гонке, пока Магнуссен не въехал в её болид, после этого механик уволился.



«В картинге я как-то опередила одного мальчика. Это очень не понравилось его отцу. Я носила тогда косички, мужчина подошёл ко мне с ножницами, пощёлкал ими перед моим лицом и сказал: «Ещё раз так сделаешь с моим сыном, я тебе их отрежу». Тогда мне было 10 лет, кажется.



В 2010-м я уже собиралась отправляться в США для участия в IndyCar. Команда обещала, что мне не нужно было приводить спонсоров, но потом что-то изменилось. Я позвонила им и хотела узнать, что происходит на самом деле. Оттуда был дан ответ: «У нас были некоторые разногласия с нашим партнёром. Изначально было решено, что тебе придётся сняться для рекламы в бикини, но теперь нужно сделать это полностью обнажённой до пояса». Я задавалась вопросом, в чём дело, пока не стало ясно, что этот партнёр — «журнал для мужчин», — приводит слова Кимиляйнен Ilta-Sanomat.