«Альфа Ромео» потратит жетоны развития на создание носа, как у болида «Мерседеса»

Итальянская версия Motorsport утверждает, что руководство «Альфа Ромео» приняло решение потратить жетоны развития, доступные перед следующим сезоном, на внесение изменений в переднюю часть болида.
Инженеры из Хинвила планируют полностью пересмотреть конструкцию передней части, позаимствовав стиль и формы, которые использует «Мерседес». Ян Моншо, технический директор «Альфа Ромео», поручил главному конструктору Луке Фурбатто переделать нос в соответствии с последними тенденциями немецкой команды, которые затем подхватили почти все, кроме «Феррари» и её клиентских коллективов, а также «Уильямса».
Предполагается, что двигатель «Феррари» добавит в мощности в новом сезоне, но в передней части болида «Альфа Ромео» было слишком много лобового сопротивления. Чтобы получить максимальный эффект принято решение модернизировать в первую очередь именно её. При этом, по сведениям итальянского издания, другой клиент «Феррари» — «Хаас» потратит жетоны развития на модернизацию коробки передач.
Новый нос болида «Альфа Ромео» потребует прохождения лобового краш-теста, чтобы получить омологацию ФИА.
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