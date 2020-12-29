В «Ред Булл» заявили, что просматривали Переса в юниорах, но выбрали Риккардо

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что австрийский коллектив уже просматривал мексиканского пилота Серхио Переса во времена, когда он был юниором, но в итоге отдал предпочтение австралийцу Даниэлю Риккардо.



«У нас есть годичный контракт с Пересом, поэтому посмотрим, насколько он подойдёт нам и каков будет его темп. Мы просматривали его давным-давно в Эшториле на тестах вместе с Даниэлем Риккардо. На длинных отрезках оба показывали себя одинаково быстрыми, но в квалификационных попытках Перес был немного медленнее. Это случилось незадолго до того, как он стал участником юниорской программы «Феррари», — сказал Марко в интервью Motorsport-Total.

Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.