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Источник: Имола – фаворит на вакантное место в календаре сезона-2021 Формулы-1

Источник: Имола – фаворит на вакантное место в календаре сезона-2021 Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Издание RaceFans утверждает, что главным фаворитом на то, чтобы принять у себя вакантный этап чемпионата Формулы-1 2021 года, является Имола.

В начале ноября руководство Формулы-1 опубликовало версию предварительного календаря на сезон-2021. В нём отсутствовал Гран-при Вьетнама, и место проведения этапа оставалось неизвестным. Гонка была запланирована на 25 апреля. Предварительный календарь в последствии получил одобрение ФИА, а теперь источники сообщают, что свободное место, скорее всего, в нём займёт Имола, где в 2020 году состоялся Гран-при Эмилии-Романьи.

На право принять свободный этап также претендует Португалия. А вот проведение гонки в Турции на автодроме «Истанбул Парк» в последние выходные апреля считается маловероятным, поскольку мероприятие совпадёт с Рамаданом.

Напомним, на прошлой неделе журналист немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт сообщил, что сезон-2021 Формулы-1 с высокой долей вероятности может начаться не в Австралии, как планировалось по предварительному календарю, а в Бахрейне.

Формула-1 представила предварительный календарь на сезон-2021 с 23 Гран-при
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