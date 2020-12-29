Цунода — о дизайне своего шлема: есть связь с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном

Новобранец «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал об основных дизайнерских элементах шлема, который он использовал в 2020 году.

«Я начал заниматься картингом в четыре года, и самый первый шлем был оранжевым. С тех пор я использую его. Это мой любимый цвет. Есть также связь с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном. Некоторые думают, что я скопировал у него, однако на самом деле я использовал этот цвет ещё ребенком и не хотел отказываться от этого.

Фото: twitter.com/yukitsunoda07

В этом году я внёс несколько изменений, добавил узор на верхней части. На него меня вдохновил Шарль Леклер. На самом деле мы просто пользуемся услугами одного и того же дизайнера Адриена Павьо. Я увидел орнаменты на шлеме Шарля и попросил его сделать мне что-то подобное.

Очевидно, что у меня на шлеме есть логотип «Ред Булл» и флаг моей страны, что было для меня важно. Я участвую в гонках не только для себя, но и для японских фанатов.

Есть ещё рисунок на задней части шлема – его сделал японский дизайнер. Это бог ветра. Я подумал, что было бы неплохо добавить его, потому что прижимная сила очень важна, и она имеет отношение к ветру. Хотелось бы получить больше прижимной силы, так что в основном это рисунок на удачу», — приводит слова Цуноды сайт Формулы-2.