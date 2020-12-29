Шварцман купил бывшую машину отца, на которой тот впервые отвёз его на картинг

Пилот Формулы-2, член программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал об интересном приобретении. Россиянин разыскал и купил старую машину отца, на которой тот его возил заниматься картингом.

«Вот она, машина моего папы! Это была его любимая машина, машина, которую он купил, когда мне было всего четыре года. Такое ощущение, что это было только вчера, когда он меня возил, а я с заднего сиденья кричал: „Быстрее, быстрее“.

Позже на этой машине он привёз меня на картинг, где я впервые попробовал сесть за руль карта, так что это неизбежно возвращает мои первые воспоминания о гонках, когда всё началось! И кто бы ни говорил вам не цепляться за материальные вещи, эта машина занимает очень большое место в моём сердце, поскольку она напоминает мне об отце и одних из лучших наших совместных моментов в моей жизни, а также о том, как я начал гоняться.



Мой отец продал её несколько лет назад, но я смог найти её и с ней сохранить любимые воспоминания о папе", — написал Шварцман на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что отец Роберта Шварцмана скончался от коронавируса весной 2020 года.

Соответствующий пост доступен на странице Шварцмана в социальной сети.