Мазепин считает, что ему будет почти не с кем бороться из-за слабой машины

Пилот «Хааса», новобранец Формулы-1 Никита Мазепин признался, что ожидает трудный для команды сезон и не видит большого числа соперников, которым сможет навязать борьбу.

«С кем бы хотелось побороться или кого из пилотов я бы мог выделить? Побороться, наверное, ни с кем. Важно оставаться реалистом, мы ожидаем трудный сезон. Не думаю, что есть много машин, с которыми у нас получится побороться. Связываю это с отсутствием скорости. Машина пока, наверное, будет выступать не очень.

Если выделять отдельного гонщика, то это Льюис. Он сумел создать вокруг себя намного больше, чем быстрые круги и кубки. Он очень разносторонний, и таких мало в Формуле-1", — рассказал Никита Мазепин в эфире канала «Матч ТВ».