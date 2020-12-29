Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо мечтает разделить подиум Ф-1 с Карлосом Сайнсом

Алонсо мечтает разделить подиум Ф-1 с Карлосом Сайнсом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, отметив, что ему хотелось бы разделить подиум с новобранцем «Феррари», соотечественником Карлосом Сайнсом.

«Какой результат принёс бы мне радость в следующем году? У меня нет конкретных пожеланий, будет неплохо завоёвывать подиумы. Минувший сезон открывал больше возможностей, но я понимаю, что некоторые подиумы других команд объяснялись неудачами „Мерседеса“.

Завоевать подиум в сезоне-2021 будет здорово. Я бы мечтал разделить место на подиуме с Карлосом Сайнсом", — приводит слова Алонсо Inside Racing.

Напомним, что Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетней паузы. В «Рено» он заменит Даниэля Риккардо, напарником испанца станет Эстебан Окон.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020