Алонсо мечтает разделить подиум Ф-1 с Карлосом Сайнсом

Пилот «Рено» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, отметив, что ему хотелось бы разделить подиум с новобранцем «Феррари», соотечественником Карлосом Сайнсом.

«Какой результат принёс бы мне радость в следующем году? У меня нет конкретных пожеланий, будет неплохо завоёвывать подиумы. Минувший сезон открывал больше возможностей, но я понимаю, что некоторые подиумы других команд объяснялись неудачами „Мерседеса“.

Завоевать подиум в сезоне-2021 будет здорово. Я бы мечтал разделить место на подиуме с Карлосом Сайнсом", — приводит слова Алонсо Inside Racing.

Напомним, что Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетней паузы. В «Рено» он заменит Даниэля Риккардо, напарником испанца станет Эстебан Окон.