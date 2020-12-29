Алонсо мечтает разделить подиум Ф-1 с Карлосом Сайнсом
Пилот «Рено» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, отметив, что ему хотелось бы разделить подиум с новобранцем «Феррари», соотечественником Карлосом Сайнсом.
«Какой результат принёс бы мне радость в следующем году? У меня нет конкретных пожеланий, будет неплохо завоёвывать подиумы. Минувший сезон открывал больше возможностей, но я понимаю, что некоторые подиумы других команд объяснялись неудачами „Мерседеса“.
Завоевать подиум в сезоне-2021 будет здорово. Я бы мечтал разделить место на подиуме с Карлосом Сайнсом", — приводит слова Алонсо Inside Racing.
Напомним, что Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетней паузы. В «Рено» он заменит Даниэля Риккардо, напарником испанца станет Эстебан Окон.
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