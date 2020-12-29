«Есть причины, по которым ко мне относятся иначе». Мазепин высказался о штрафах в Ф-2
Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин, который провёл сезон-2020 в Формуле-2, высказал предположение о том, почему его штрафовали едва ли не больше других, в результате чего однажды спортсмен даже лишился победы. По словам россиянина, причины такого отношения к нему не имеют ничего общего с гонками.
«Так случилось, что есть определённые причины, не связанные с гоночным миром, по которым, возможно, ко мне относятся чуть иначе. Я к этому привык и отношусь к этому абсолютно нормально. После того как у меня отняли победу в Спа, я сказал, что сам виноват, так как приехал в одной секунде впереди, а не в пяти», — рассказал Мазепин в эфире Матч ТВ.
Напомним, напарником Мазепина в дебютном сезоне в Ф-1 станет Мик Шумахер.
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