Риккардо впечатлили выступления Расселла и Гасли

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что в сезоне-2020 его впечатлили выступления Джорджа Расселла и Пьера Гасли.

«Джорджу не нужно было завоёвывать поул в составе „Мерседеса“, чтобы доказать, что он талантлив. Тем не менее он был близок к этому. Мне кажется, самым впечатляющим моментом был его сильный старт и тот факт, что он лидировал и контролировал гонку.

Он доказал, что его потенциал реален. Он один из тех молодых гонщиков, которые показали, что у них есть талант.



Вместе с тем трудно выбрать кого-то из пары Расселла с Гасли. Оба выдали классный сезон. Пьер выиграл сумасшедшую гонку и финишировал на четвёртом месте. Снимаю перед ним шляпу за такой сезон", — приводит слова Риккардо Nextgen-Auto.