«Ред Булл» попрощался с «Астон Мартин»

Пресс-служба «Ред Булл» на странице команды в «Твиттере» опубликовала видео, посвящённое многолетнему титульному спонсору — компании «Астон Мартин». По завершении 2020 года стороны прекращают сотрудничество.
В подписи к видео отмечается, что за годы совместной работы было проведено 100 гонок, в которых австрийская команда одержала 14 побед и завоевала 64 подиума.
Соответствующее видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».
Напомним, не так давно акции компании «Астон Мартин» выкупил канадский миллиардер Лоуренс Стролл. В следующем сезоне команда «Рейсинг Пойнт», которой владеет бизнесмен, получит статус заводской и будет выступать под вывеской «Астон Мартин».
В «Ред Булл» уже заявили, что после прекращения партнёрства с компанией у команды не будет нового титульного спонсора.
- 29 декабря 2020
-
23:58
-
22:29
-
20:21
-
19:51
-
18:52
-
17:43
-
16:33
-
15:59
-
15:27
-
14:28
-
13:22
-
12:11
-
11:42
-
10:47
-
09:09
-
00:49
- 28 декабря 2020
-
23:52
-
22:57
-
22:00
-
19:58
-
18:53
-
17:29
-
16:43
-
15:49
-
15:26
-
14:53
-
14:30
-
13:31
-
12:46
-
11:38
-
10:28
-
09:19
-
09:00
-
00:18
- 27 декабря 2020
-
23:40