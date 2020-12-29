«Ред Булл» попрощался с «Астон Мартин»

Пресс-служба «Ред Булл» на странице команды в «Твиттере» опубликовала видео, посвящённое многолетнему титульному спонсору — компании «Астон Мартин». По завершении 2020 года стороны прекращают сотрудничество.

В подписи к видео отмечается, что за годы совместной работы было проведено 100 гонок, в которых австрийская команда одержала 14 побед и завоевала 64 подиума.

Соответствующее видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Напомним, не так давно акции компании «Астон Мартин» выкупил канадский миллиардер Лоуренс Стролл. В следующем сезоне команда «Рейсинг Пойнт», которой владеет бизнесмен, получит статус заводской и будет выступать под вывеской «Астон Мартин».

В «Ред Булл» уже заявили, что после прекращения партнёрства с компанией у команды не будет нового титульного спонсора.