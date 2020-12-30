Мик Шумахер: я не боюсь Штайнера

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер признался, что не боится руководителя американской команды Гюнтера Штайнера, который иногда бывает достаточно жёстким.

«Я его совсем не боюсь. Он отличный человек, который всегда готов помочь. В конце концов, он очень хороший руководитель команды. Ожидания от сезона? Могу сказать, что мне точно не будет скучно. Нужно понять, что нужно болиду, что нужно резине и что мне нужно для этого делать. Моя цель — учиться и понимать, как можно больше», — приводит слова Шумахера-младшего Speedweek.

Напомним, что Мик Шумахер в 2020 году стал чемпионом Формулы-2. Его напарником в американской команде станет ещё один новичок Ф-1, экс-пилот Формулы-2 Никита Мазепин.