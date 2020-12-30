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Марко: не нужно навешивать Расселлу фальшивый ярлык

Марко: не нужно навешивать Расселлу фальшивый ярлык
Авто / Формула-1 0

Консультанта «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко попросили ответить на вопрос, мог ли австрийский коллектив предложить Джорджу Расселлу то, чего не сделал «Мерседес», — включить его в собственную юниорскую программу и предоставить ему конкурентоспособный болид в сезоне-2021.

«Рассел – юниор «Мерседеса». Не нужно навешивать на него фальшивый ярлык. Джордж — умный и быстрый молодой человек, и у него было отличное выступление за «Мерседес». Но в то же время он выступал на фоне неуверенного Боттаса, так что неправильно проводить какие-либо сравнения. Валттери столкнулся с проблемами с самого первого круга в пятницу. Его выступление было намного слабее его привычного уровня», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

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