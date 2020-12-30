Риккардо – Пересу: иногда стоит надавить на Марко и посмотреть, как он отреагирует!

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился воспоминаниями о работе с консультантом «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко.
«Хельмут стал мягче за последние несколько лет. Может, дело в том, что я тогда был моложе. Должен признаться, когда у меня в прошлом были личные разговоры с ним, я просто мог в штаны наложить. Но есть ощущение, что сейчас он стал приятнее и лучше, чем тогда», – приводит слова Риккардо Motosport-Total.
Также Даниэль ответил на вопрос о том, какой совет дал бы новичку «Ред Булл» Серхио Пересу при общении с Марко.
«Иногда стоит надавить на него и посмотреть, как он отреагирует!» — добавил австралиец.
Напомним, после сезона-2020 руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Александера Албона и пригласить на его место Переса.
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