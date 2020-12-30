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Эксперт дал прогноз относительно возможного числа побед и титулов Хэмилтона за карьеру

Эксперт дал прогноз относительно возможного числа побед и титулов Хэмилтона за карьеру
Авто / Формула-1 0
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Комментатор Sky Sports Мартин Брандл выразил мнение, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не завершит карьеру в ближайшие три-пять лет и сможет выиграть ещё три титула и доведёт суммарное количество побед в Гран-при до 150.

«Как думаете, у какой команды будут лучшие ресурсы и быстрейший болид к 2022-му? А к 2026-му? Я полагаю, что 10 титулов и, возможно, 150 побед в Гран-При — это вполне выполнимо для Льюиса.

Предполагаю, что Хэмилтон решит завершить карьеру чуть раньше и не будет задерживаться. Он не станет тянуть до самого конца, чтобы заработать ещё несколько долларов и просто оставаться гонщиком Формулы-1. В этом ему не будет нужды. У него, очевидно, есть другие амбиции в жизни. Но я не могу представить, что он уйдёт в ближайшие пять лет. В ближайшие три года – точно нет. Зачем?» — приводит слова Брандла Sky Sports.

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