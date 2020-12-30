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Источник: у «Рено» в сезоне-2021 будет новый двигатель, который разрабатывали годами

Источник: у «Рено» в сезоне-2021 будет новый двигатель, который разрабатывали годами
Авто / Формула-1 0
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Журналист испанского издания AS Хесус Бальсейро поделился информацией, что в следующем сезоне команда Формулы-1 «Альпин» готовится использовать силовую установку «Рено», которую французский автопроизводитель разрабатывал уже несколько лет.

«Болид 2021 года, у которого ещё нет официального названия, будет эволюцией RS20, потому что многие элементы шасси заморожены в соответствии с правилами.

Что касается двигателя, то в течение многих лет они работали над новой силовой установкой, которую теперь могут использовать в 2021 году. В прошлом сезоне часть новинок уже была опробована. Но двигатель 2020 года в любом случае был лучше предыдущего. Он стал вторым после «Мерседеса» и превосходил «Хонду» и «Феррари». На него не повлияли многочисленные директивы ФИА, связанные с расходом топлива или внедрением фиксированной картографии», — пишет Бальсейро в своей колонке.

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