Российский штурман Жильцов не выступит на «Дакаре»-2021 из-за коронавируса

Российский штурман Константин Жильцов не примет участия в «Дакаре»-2021. Причиной этого стал коронавирус. Жильцов должен был принять участие в ралли-марафоне в экипаже вместе с Денисом Кротовым.



«Я уверен, что все автоспортсмены, которые участвуют в ралли-рейдах, рано или поздно начинают мечтать попасть на „Дакар“ (так называемые Олимпийские игры по ралли-рейдам) и живут под девизом великого Тьерри Сабина: „Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался“… С 2005 года я находился в первой группе, причём в 2013 году смог подняться на третью ступень пьедестала абсолюта. После этого были и другие финишные результаты: пятое место в 2015-м и четвёртое место в абсолюте в 2020 году.



К сожалению, в этом году из-за COVID-19 я попал во вторую группу. И это, оказывается, ещё труднее после 15 лет участия в этих Олимпийских играх. Но я всё равно в гонке, как сейчас модно говорить, „на удалёнке“. Буду следить и по мере возможности помогать моей команде „МСК Ралли“, которая с пониманием отнеслась к этой проблеме и со своей стороны помогает мне справиться с болезнью. Я поздравляю всех, кто стартует на «Дакар»- 2021, передаю привет всем друзья и соперникам в этом соревновании и желаю честной и бескомпромиссной борьбы за результат», — приводит слова Константина Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.